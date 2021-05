Tenminste 11 Palestijnen gedood op de Westoever, ook veel gewonden

Meerdere Palestijnen zijn vrijdag gedood bij botsingen met kolonisten of tijdens het optreden van het Israelische leger bij demonstraties tegen de Israelische acties in Gaza of in Jeruzalem. Ook waren er veel gewonden, 38 van hen door scherpe munitie. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid werden in Ramallah 15 mensen voor verschillende verwondingen behandeld, drie in Jericho, 27 in Nablus, vijf in Bethlehem, acht in Jenin, acht in Salfit, 12 in Tulkarem, en vijf in Qalqiliya (waarvan één in een hoofdslagader in een been).

In Salem, een dorp bij Nablus, werd de 22-jarige Malek Hamdan doodgeschoten door het leger. In Asira al-Qbliya, evenesn bij Nablus, werd de 20-jarige Husam Asayra gedood. In Urif, eveens in de regio Nablus, werd een man van 20 met vier kogels neergeschoten door kolonisten die in groten getale het dorp waren binnengetrokken. Hij overleed kort voor aankomst in een ziekenhuis in Nablus.Drie anderen raakten door kogels gewond. In Beita bij Nablus werd Issa Barham, een advocaat, doodgeschoten. In de regio Salfit werden in de dorpen Marda en Iskaka twee mensen gedood door schoten van het Israelische leger. Het waren Awad Harb (26) en Sharif Sulaiman (28). Ook daar vielen meerdere gewonden door kogels. In de regio Jenin werd de 26-jarige Yousef Manasrah gedood bij een checkpoint buiten het dorp Ya’abad. Wat later werd de 25-jarige Yusef Atrateh doodgeschoten bij de controlepost Dotan in hetzelfde gouvernoraat. Er waren tenminste acht gewonden door kogels in Jenin.

Bij Jericho werd eveneens een jongeman gedood door het leger. In Silwan, bij Jeruzalem, was ’s morgens een automobilist doogeschoten toen hij door een checkpoint wilde rijden. Nog weer eerder was een man gedood die volgens het leger een aanval op de soldaten wilde plegen.

In Nil’in werd een man gewond door scherpe munitie en vier anderen door zogenoemde rubberkogels. In het dorp Deir Nidham bij Ramallah werden twee broers neegeschoten met scherpe munitie. Bij het Huwarra checkpoint ten zuiden van Nablus opende het leger het vuur op een een menigte demonstranten. Twee van hen raakten gewond door scherpe munitie, vele anderen door rubberkogels. Verder waren er gewonden in Hebron en in het dorp Nabi Saleh bij Ramallah.

In Jordanië er een demonstratie van zo’n 2.000 mensen die naar het gedenkteken van de slag bij Karameh waren gerokken (het begin van de strijd van de PLO in 1968, niet ver van de brug over de Jordaan) om te demonstreren tegen het Israelische optreden. De betogers riepen ”O koning Abdallah, open de grens”. Ook vroegen zij om de Israelische ambassadeur het land uit te zetten. De politie joeg 500 man uiteen die zich van de hoofddemonstratie hadden afgesplitst

Er was tevens een demonstratie aan de noordelijke grens met Libanon, waarbij enkele demonstranten door het hek wisten te breken, in de buurt van de plaats Metula. Zij werden teruggejaagd. teninste één demonstrant liep een schotwond van het Israelische leger op.