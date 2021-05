Israel bombardeert Shati-kamp in Gaza, familie van acht gedood, dodental naar 139

Israel en Gaza hebben elkaar voor de vijfde achtereenvolgende nacht gebombardeerd. Vanuit Gaza werden een 200-tal raketten op Israel afgevuurd. Er waren directe treffers op huizen in Ashkelon, Be’er Sheba en Ashdod. Er vielen geen gewonden, behalve een aantal gevallen van mensen die vielen tijdens het naar de schuilkelder rennen. In totaal zijn nu zo’n 1.750 raketten op Israel afgevuurd.

Israel bleef doorgaan met luchtaanvallen en artilleriebeschietingen. Het dodental in Gaza steeg van 119 naar 139, van wie 40 kinderen en tenminste 20 vrouwen. Israel bombardeerde onder meer het Shati (Beach) kamp in Gaza-stad. Reddingswerkers waren zaterdagmorgen nog bezig doden en gewonden van onder het puin uit te halen. Het dodental zal vermoedelijk nog stijgen. Onder de doden was een complete familie, de familie Abu Hatab, bestaande uit een man, twee vrouwen en vijf kinderen. Een enkele maanden oude baby was de enige overlevende. Hij was beschermd doordat hij onder zijn dode moeder was bedolven. Het totaal aantal gewonden in Gaza bedraagt nu ongeveer 950, volgens het ministerie van Gezondheid.

Pray for the only survivor of Abu Hatab family massacre by Israeli barbaric attack on #gaza ..

This infant will live his life without a mom, nor dad, or brothers & sisters! This is a real #crime#Gaza_Under_Attack #GazaUnderAttack #PalestineUnderAttack #IsraelTerrorist pic.twitter.com/C84oSC6uOT — Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) May 15, 2021

Op de bezette westelijke Jordaanoever werden vrijdagmiddag en avond demonstraties met veel geweld de kop ingedrukt terwijl er ook gevallen waren van kolonisten die Palestijnen doodden. Het totaal aantal doden daar beliep tenminste 11, er waren 251 gewonden, van wie 26 zeer ernstig gewonden.

Ook het racistische geweld in Israel bleef intussen doorgaan. In de wijk Ajami van Jaffa werd een brandbom in een huis van Palestijnen gegooid. een 12 jarig jongetje en zijn 10-jarige zusje liepen daarbij brandwonden op. In de gemengd Arabisch en joodse stad Akka werd door Palestijnen het Akka-theater in brand gestoken. Het theater ging door voor een symbool van joods-Arabische coëxistentie. Verder waren er ernstige rellen in de Palestijnse – of gemengde – steden als Baqa al-Gharbiyya, Fureidis, Umm al-Fahm (waar brand werd gesticht pal naast het stadhuis), Jisr az-Zarqa en in Haifa. Er werd een niet nader toegelicht aantal arresttaies verricht onder mensen die stenen en brandbommen wierpen. In Nahf, een Palestijns stadje naast Carmiel, werd een truck in brand gestoken.

Vandaag is het ook de herdenking van de Nakba, de verdrijving in 1948 van 730.000 Palestijnen uit wat voorheen Palestina was.

