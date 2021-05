Troefkaart van Israels leger om zogenaamd tunnelnetwerk Hamas te bombarderen bleek een flop

Waarschijnlijk het interessantste nieuws van deze zondag is dat het Israelische leger op zijn neus heeft gekeken met het uitvoeren van een boud plan om het tunnelnetwerk van Hamas zo volledig mogelijk te bombarderen. De krant Haaretz meldt dat het plan uit 2016 dateerde en dat werd gedacht dat zo veel strijders van Hamas bij de bombardementen zouden worden gedood (”mogelijk honderden”) dat Hamas nauwelijks meer over de mogelijkheid zou kunnen beschikken om de strijd voort te zetten. Vrijdagnacht werd het plan in Noord-Gaza uitgevoerd. Maar succes (in de vorm van mededelingen van gedode strijders en de Hamas-beweging die in het puin naar overlevenden zou zoeken) bleef uit. Netanyahu, die tevoren een persconferentie had gepland, aldus Haaretz, liet uiteindelijk alleen een video-boodschap uitgaan. Hij zei daarin dat de aanval op Gaza zal worden voortgezet zolang als nodig is. Het leger denkt over midden deze week, aldus Haaretz. Het uitspelen van de troefkaart van het Israelische leger eiste overigens de nodige burgerslachtoffers.

Haaretz meldt verder vandaag dat volgens een opgave van het Palestijnse Ministerie van Gezondheid meer dan 174 mensen in Gaza zijn gedood, van wie 47 kinderen. Er zijn 1.200 gewonden. Veel van de laatste doden vielen bij de bombardementen op het tunnelnetwerk. De meesten waren bergers, onder wie hele families. Ook een aantal artsen was onder de slachtoffers. Vanuit Gaza wordt gemeld dat het zoekwerk naar doden en overlevenden nog niet is afgerond. Vijf kinderen konden door reddingswerkers vanonder het puin worden gered.

Israel bombardeerde zondagmorgen ook de kantoren van Ismail Haniye, de leider van het politbureau van Hamas, en van Yahya Sinwar, de locale leider van Hamas in de Gaza-strook. Ook de woonhuizen van Sinwar en van diens broer, die een personeelsfunctionaris van Hamas is, in Khan Younis werden vernield. Buurhuizen liepen schade op. Ze waren overigens geen van allen thuis.

Het weekend werd voor de rest mede bepaald door het vernielen door Israel van het media-gebouw de 12 verdiepingen tellende Jalaa-toren in Gaza-stad. Met de toren ging apparatuur en al het archiefmateriaal van het persbureau AP en het tv-station al-Jazeera verloren, alsmede materiaal van nog een groot aantal andere media-maatschappijen en maatschappijtjes en een groot aantal woonhuizen. De vernieling wekte veel woede, ook internationaal.

In Israel viel zaterdag een tiende slachtoffer, een 55-jarige man in Bat Yam die niet op tijd de schuilkelder bereikte. Op de Westoever vielen intussen tenminste 13 doden (de telling is onduidelijk op dit moment). Volgens het Palestijnse Ministerie van Gezondheid op de Westoever zijn er meer dan 450 gewonden, van wie 27 door scherpe munitie in Hebron, 29 in Qalqilya, 12 in Ramallah, 18 in Nablus, negen in Tulkarem, zes in Jenin, twee in Bethlehem en één in Tubas. Israel wil kennelijk koste wat het kost voorkomen dat het verzet op de Westoever nog meer om zich heen grijpt.

