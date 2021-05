Palestijnen houden een algemene staking in Israel, Gaza en de Westoever

Palestijnen in Israel houden vandaag, dinsdag een algemene staking, zowel in Israel als in de bezette gebieden Gaza, de Westoever en Oost-Jeruzalem. De staking ‘Idrab al-Karameh’ (staking van de waardigheid) is in protest tegen de oorlog in Gaza, de dreigende ontruimingen in de Jeruzalemse wijk Sheikh al-Jarrah en de Israelische aanvallen op de al-Aqsa moskee. Zij wordt ondersteund door alle Palestijnse politieke partijen, vakbonden en verenigingen, en ook het ”Higher Follow-up Comité” in Israel dat de 1,6 miljoen Palestijnen in Israel opriep mee te doen. De staking wordt vrijwel overal nageleefd in steden als Haifa, Nablus, Hebron, Nazareth, Kfar Qana, Sakhnin, Jeruzalem, Deir al-Asad en waar dan ook. Het is een zeldzaam blijk van saamhorigheid van Israelische Palestijnen en Palestijnen onder bezetting, solidariteit van een volk dat leeft onder diverse vormen van apartheid, zoals onder meer recente rapporten van B’tselem en Human Rights Watch vaststelden.

Wat de strijd in en om Gaza betreft: het aantal doden is intussen gestegen tot 212, van wie 61 kinderen. Er zijn meer dan 1.400 gewonden. De Israelische luchtaanvallen zijn niet opgehouden. Gisteren werd onder meer ook de al-Rimal kliniek in de gelijknamige wijk van Gaza-stad vernield. Het was de enige kliniek waar Gazanen konden worden getest op corona. De besmettingsgraad van de ruim 2 miljoen Gazanen is hoog, en het vaccin dat Rusland de Strook onlangs leverde kon nog nauwelijks worden toegediend voor de strijd losbarstte. Eerder werd trouwens ook de arts al-Aouf, die de leiding had van de corona-bestrijding met enkele collega’s, gedood.

Hamas sloeg deze nacht en morgen terug met nieuwe raketaanvallen. Er waren enkele treffers op huizen. Vanuit Libanon werden vier raketjes op Israel afgevuurd. Ze troffen geen doel, evenmin als de drie die enkele dagen geleden werden afgeschoten. Nieuw is verder dat president Biden zich nu heeft uitgesproken voor een staakt-het-vuren. De vraag is of dat zal worden bereikt voordat alle elektriciteit in Gaza is uitgevallen en de tekorten aan brandstof nijpend zijn geworden. In Hebron op de Westoever werd dinsdag een jonge Palestijn doodgeschoten, die volgens het Israelische leger een aanval wilde plegen. In enkele andere plaatsen liepen jongeren weer kogelwonden op.