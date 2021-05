Netyanyahu wil doorgaan met de strijd, massa-arrestaties onder Palestijnse Israeli’s

De druk op Israel om een bestand aan te gaan met Gaza neemt nog steeds toe, maar er zijn geen tekenen dat dit snel gaat gebeuren, meldt het persbureau Reuters woensdag. De krant Haaretz voegt daaraan toe dat de meeste hoge Israelische functionarissen vinden dat het wel genoeg is geweest, maar dat Netanyahu wil doorgaan tot een duidelijke overwinning is bereikt.

Bomdardementen over een weer bleven doorgaan. In Gaza staat het aantal slachtoffers intussen op 219, van wie 63 kinderen. Het aantal gewonden ligt boven de 1.400. In Israel werden gisteren twee Thaise gastarbeiders in de kibboets Ohad gedood door een Palestijnse raket. Het totaal aantal slachtoffers in Israel is daarmee op 12 gekomen.

De ondersecretaris-generaal van de afdeling van de Verenigde Naties voor Humanitaire Zaken, Mark Lowcock, liet intussen vanuit New York een noodkreet horen. Hij meldde dat het aantal daklozen en ontheemden in Gaza boven de 58.000 ligt en dat velen van hen onderdak hebben gezocht in UNRWA-scholen. Volgens hem neemt de kans op corona-besmettingen daarmee nog verder toe. Tevens is de gezondheidstoestand van honderdduizenden ernstig in gevaar gebracht door de schade aan watervoorziening, hygiëne en gezondheidszorg, terwijl het tekort aan elektriciteit en schade aan het centrale laboratorium van het ministerie van Gezondheid de levering van gezondheidszorg aan de diverse centra in de strook onmogelijk maken. Reuters meldde intussen dat er onder de 450 vernielde of zwaar beschadigde gebouwen in Gaza, zes ziekenhuizen zijn, en negen klinieken voor primaire gezondheidszorg.

Dat lijkt erop te wijzen dat Israel in deze fase op dezelfde manier te werk gaat als in 2014 in Gaza, waarbij ruim over de 2.000 mensen werden gedood en ook zeer omvangrijke schade aan burgerdoelen werd toegebracht. Ik meldde op maandag 17 mei al dat Israel intussen weer diezelfde tactiek toepast. In de krant Haaretz meldt Amira Hass vandaag iets soortgelijks wanneer ze zegt dat bij de bombardementen van het afgelopen weekeinde veel mensen onder hun huizen werden bedolven zonder dat er voorafgaande waarschuwingen van een aanval zijn gegeven, zoals Israel steeds beweert. Hass noemt 15 gevallen waarbij hele families werden uitgeroeid. Willens en wetens, want de Israelische autoriteiten hebben alle gegevens en zijn buitengewoon goed op de hoogte van wie waar woont, voegt ze eraan toe.

Nog een ander opmerkelijk nieuwsfeit: Afgelopen nacht en vanmorgen hebben de Israelische Binnenlandse Veiligheidsdienst Shin Bet en de politie in diverse Arabische steden en gemeenschappen in Israel tenminste 58 mensen opgepakt, zo meldt Adalah, de organisatie voor de rechten van de Palestijnse minderheid. Dat gebeurde een dag nadat een oproep tot een algemene staking van Palestijnen in Israel, in Gaza en op de Westoever massaal was nageleefd. Adalah deed een beroep op advocaten om te hulp te komen. De site van Adalah is nu overigens op onverklaarbare wijze onbereikbaar. Het Palestijnse persbureau Wafa (en de krant Arab48) meldden het nieuws. Wafa voegt er nog aan toe dat na de rassenrellen van de afgelopen dagen in Israel in totaal ongeveer 850 Palestijnen zijn opgepakt.