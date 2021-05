Gaza: staakt-het-vuren laat nog op zich wachten

Het moment dat Israel en Hama een staakt-het vuren overeenkomen komt naderbij, maar intussen blijven beide partijen elkaar bombarderen. Een Egyptische delegatie maakte bekend dat er over een staakt-het-vuren wordt gepraat, maar dat de details nog moeten worden uitgewerkt. De Amerikaanse president Biden deed een oproep tot de-escalatie. Een leider van Hamas, Moussa Abu Marzouq, zei dat het waarschijnlijk nog een dag of twee gaat duren. En de Israelische minister Eli Cohen merkte op dat Israel doorgaat totdat het de doelen die het heeft gesteld heeft bereikt.

Intusen is het dodental dat het Gazaanse ministerie van Gezondheid bekend heeft gemaakt gestegen tot 230, van wie 65 kinderen, 39 vrouwen en 17 ouden van dagen. Er zijn 1.710 gewonden. De stad Rafah is na een bombardement verstoken van alle elektriciteit. Diverse hoofdwegen zijn gebombardeerd en nu geblokkeerd, daarnaast zijn 46 schoolgebouwen beschadigd. Eerder meldde ik al de vernietiging en beschadiging van zes ziekenhuizen en negen klinieken. Vanuit Gaza waren er donderdag beschietingen van onder meer Beer Sheba en Ashkelon. In totaal zijn nu ongeveer 4.000 raketten afgevuurd vanuit Gaza.

Medewerkers van de Israelische Elektriciteitsmaatschappij zeiden donderdag dat de lijnen naar Gaza, waarvan de meeste tijdens de bombardementen zijn vernield, niet zullen worden hersteld, totdat de lichamen van twee in 2014 gesneuvelde militairen zijn teruggegeven, en een later gevangen genomen Ethiopische jood, Avera Megistu, is vrijgelaten. Op de Westoever waren donderdag nieuwe botsingen nadat de 28-jarige Montaser Mahmoud Zeidan Jawabra uit een dorp bij Jenin, die eerder gewond was geraakt, was overleden.