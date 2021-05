Israel en Hamas sluiten bestand, vreugde in Gaza en op de Westoever

Israel en Hamas zijn na 11 dagen vechten via Egyptische bemiddeling een staakt-het-vuren overeen gekomen. Het is vrijdagmorgen om 2 uur plaatselijke tijd (1 uur Europese tijd) ingegaan. Volgens het bureau van de Israelische premier Netanyahu is het staakt-het-vuren ‘absoluut onvoorwaardelijk’. Een lid van het politbureau van Hamas, Ezzat al-Reshiq, liet vanuit Doha echter weten dat Hamas “de vinger aan de trekker houdt” voor als Israel doorgaat met de huisuitzettingen in Oost-Jeruzalem, of weer problemen veroorzaakt op het terrein van de al-Aqsa moskee. Het staakt-het-vuren werd in Gaza, op de Westoever en in Libanon als een overwinning van het verzet gevierd met optochten, vlaggen en toespraken.

De gevechten hebben in de afgelopen 11 dagen aan tenminste 233 Palestijnen het leven gekost. Onder hen waren 65 kinderen, 36 vrouwen en 127 mannen, volgens een opgave van het Bureau van de coördinator voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (van gisteren, 20 mei) Het ging om tenminste 128 burgers (Israel houdt vol dat er van de 233 tenminste 170 strijders waren). Zeker 218 van hen, onder wie 62 kinderen, lijken te zijn gedood door de Israeli’s, een klein aantal doden kan echter het gevolg zijn geweest van Palestijnse raketten die hun doel misten. Tenminste 14 Palestijnse families verloren drie of meer familieleden, in totaal 77 mensen (volgens Haaretz overkwam dat 15 families, en werden er in enkele gevallen hele families uitgeroeid).

Er zijn 91.000 ontheemden, 66.000 van hen schuilen in 58 UNRWA scholen, 25.000 zijn gevlucht naar familie. Het ministerie van Gezondheid in Gaza is begonnen met het testen op corona in de mensen in de UNRWA scholen.

Er zijn 258 gebouwen verloren gegaan, die 1.042 huizen en commerciële behuizingen herbergden, verder zijn 769 huizen ernstig beschadigd en 14.536 lichter beschadigd. Er zijn 46 scholen, twee crèches, een UNRWA beroepsopleidingscentrum en de gebouwen van de Islamitische Universiteit van Gaza beschadigd. De scholen blijven voorlopig dicht, 591.000 kinderen krijgen daardoor geen les. Zes ziekenhuizen en zeven centra voor primaire gezondheidszorg zijn beschadigd, één ervan zeer ernstig. Eén ziekenhuis werkt al vijf dagen niet meer wegens gebrek aan elektriciteit.

Elektriciteit is – wegens schade aan aanvoerlijnen en het netwerk – nog maar voor 7 uur per dag beschikbaar (en lang niet overal). De totale capaciteit is 100 megawatt, een kwart van het normale totaal van 400 megawatt. De aanvoerpijpen voor kraanwater naar 50.00 mensen in Khan Younis en 60.000 in Beit Lahiya zijn beschadigd. Verder zijn door gebrek aan stroom drie ontziltingsinstallaties uitgevallen waardoor 400.000 mensen geen drinkwater meer krijgen. In totaal komt er voor 800.000 mensen geen water meer uit de kraan. Ook de zuiveringsinstallaties van afvalwater liggen stil, waardoor dagelijks 100.000 liter afvalwater niet- of half gezuiverd de zee instroomt. Heel veel wegen zijn vernield en/of versperd door puin en 13 fabrieken zijn vernietigd. Bovendien is er ook enorme schade aan de landbouw, onder meer in de vorm van vernielde kassen of kippenfarms. De toch al grote werkloosheid in Gaza van (officieel rond de 50%, in werkelijkheid hoger) dreigt nog toe te nemen.

In Israel zijn in de afgelopen dagen 12 doden gevallen, van wie twee Palestijnen, een Indiase vrouw en twee Thaise gastarbeiders. Haaretz noemt een geschatte schade aan de economie van 540 miljoen shekel (166 miljoen dollar). De materiële schade aan huizen, auto’s en andere zaken is niet bekend. Vrijwel alle internationale luchtlijnen schortten hun diensten op Israel op tijdens de beschietingen.