Ook studente in gijzeling genomen na vliegtuigkaping in Belarus

Na de kaping van het Ryanair-vliegtuig dat van Athene naar Vilnius vloog is nog iemand in Minsk in gijzeling genomen: de studente Sofia Sapega, nationaliteit: Russisch. Zij was na vakantie op weg naar Vilnius om aldaar af te studeren aan de European Humanities University. Deze oorspronkelijk Belarusische universiteit is in 2004 in ballingschap gedreven door het Belarusisch regime.

Sapega is op valse gronden “in hechtenis genomen” in Minsk. Zij studeert internationaal en EU-recht in Vilnius aan de onderhavige universiteit. Haar gijzeling speelt zich af in de luwte van het nieuws over de oud-redacteur van het oppositiekanaal NEXTA.

er zijn klaarblijkelijk nog vier passagiers niet meer ingestapt na de kaping. Dit waren vier KGB-agenten die Raman Protasevitsj al vanaf Athene in de gaten hielden.

Bericht van EHU Vilnius