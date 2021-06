Duitse meteorologen: opwarming aarde gaat sneller dan gedacht

Volgens de Deutsche Wetterdienst (DWD, het Duitse KNMI) is het natte voorjaar van 2021 buitengewoon bedrieglijk. Volgens de nieuwste modellen van de DWD komt de temperatuur in Duitsland mogelijk al in 2025 één graad boven het langjarig gemiddelde (gemiddelde van de afgelopen twintig jaar) uit.

In de jaren na 2025 zet die trend door. Daar komt bij dat ook de droogte de komende jaren flink toe gaat nemen, met name in het westen van het land.

In januari van dit jaar meldde de DWD al dat de gemiddelde temperatuur in Duitsland sinds 1881 met 1,6 graden gestegen is. Dat is waarschijnlijk overigens nog te laag geschat: de échte temperatuurstijging komt dicht in de buurt van de 2 graden.

Abb. 1. Jahreswerte der mittlerenTemperaturen in Deutschland seit 1881

