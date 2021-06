Keystone XL definitief begraven

De plannen voor de aanleg van de controversiële Keystone XL-pijpleiding tussen Canada en de Verenigde Staten zijn definitief opgeborgen. Na tegenkanting van de regering-Biden gooit het Canadese energiebedrijf TC Energy de handdoek in de ring.

De aankondiging komt van het bedrijf zelf in een persbericht: “TC Energy Corporation bevestigt dat het, na een volledig onderzoek van zijn opties en in overleg met de regering van Alberta, het Keystone XL-project stopzet”.

Milieu- en klimaatgroepen juichen de beslissing toe. “Dit is een fantastische dag voor schoon water, de veiligheid van onze gemeenschappen en voor ons klimaat”, zegt Anthony Swift van de Natural Resources Defense Council (NRDC). “Het tijdperk van oliepijpleidingen bouwen zonder onderzoek naar hun impact op de klimaatverandering of lokale gemeenschappen is voorbij. Keystone XL was een verschrikkelijk idee van bij het begin. Het is nu tijd om de transitie naar schone energiebronnen te versnellen.”

Teerzanden

De pijpleiding werd dertien jaar geleden voorgesteld. Ze zou dagelijks 830.000 vaten olie per dag moeten vervoeren vanuit de teerzanden in Canada naar raffinaderijen langs de Amerikaanse Golfkust.

Maar van bij het begin was de tegenstand groot: het traject liep immers door kwetsbaar natuurgebied en inheemse territoria. Bovendien was de olie afkomstig uit de bijzonder vervuilende teerzanden in Alberta, waardoor de pijpleiding ook een beladen klimaatdossier werd.

Het project kreeg dan ook voortdurend te maken met rechtszaken en politieke druk. In 2015 trok de regering-Obama haar toestemming voor het project in, maar twee jaar later draaide Donald Trump die beslissing weer terug. Toen Joe Biden vijf maanden geleden aan de macht kwam, trok hij de presidentiële vergunning prompt weer in. Die beslissing blijkt nu de spreekwoordelijke druppel.

