Israeli’s doden een 27-jarige vrouw, het vijfde Palestijnse slachtoffer in een week

Israelische soldaten hebben zaterdag opnieuw iemand doodgeschoten, een vrouw ditmaal. Het was de 27-jarige Ibtisam Khaled K’aabneh uit het Aqabat Jabr vluchtelingenkamp in het gouvernoraat Jericho. De vrouw kwam volgens de krant Haaretz bij het Qalandia-checkpoint (in het noorden van Jeruzalem) op de soldaten toerennen met een mes. Een bevel om te blijven staan werd door haar genegeerd. Daarop werd ze neergeschoten. Nadat de soldaten haar een tijdje hadden laten liggen was ze dood.

Ibtisam K’aabneh was moeder van een kind. In 2015 werd ze een keer gearresteerd omdat ze een aanslag met een mes had willen plegen. Ze werd toen veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenisstraf die ze heeft uitgezeten.

K’aabneh was al het vijfde Palestijnse slachtoffer deze week van kogels van Israelische militairen. Vrijdag schoten soldaten de 15-jarige Mohammed Hamayel uit Beita dood bij een demonstratie tegen een niet geautoriseerde nederzetting op grond van Beita. Donderdagochtend heel vroeg werden twee officieren van de militaire inlichtingendienst van de Palestijnse Autoriteit doodgeschoten door als Palestijnen verklede agenten van de Yamam-eenheid van de Israelische grenspolitie, die in Jenin, vlak bij het hoofdkwartier van de Inlichtingendienst, bezig waren arrestaties uit te voeren Bij de operatie, die niet van tevoren gemeld was (trouwens volgens de Akkoorden van Oslo ook helemaal niet door Israeli’s in dit gebied had mogen worden uitgevoerd) werd ook een voormalige gevangene van de Islamitische Jihad doodgeschoten.

