Blijvende chemische vervuiling in Zwijndrecht bij Antwerpen

(…)Het Amerikaanse bedrijf 3M produceerde in haar vestiging in Zwijndrecht PFOS tot begin ­jaren 2000. Je kent het bedrijf allicht van het plakbandmerk Scotch. Op en rond de site van het bedrijf zijn sterk verhoogde concentraties PFOS vastgesteld in de bodem en het grondwater, en zelfs bij dieren. Omdat de impact van PFOS lange tijd zwaar onderschat werd, lieten nalatige vergunningen lozingen van deze chemische stof in de omgeving toe. In 2002 stopte 3M met het produceren van PFOS, omdat het goedje ‘niet of nauwelijks afbreekbaar’ is. Maar toen was er al onherstelbare schade aangericht.

Zo bleek opnieuw uit onderzoek dat de gemeten PFOS-waarden in en rond Zwijndrecht zorgwekkend hoog zijn. Maar liefst 26 keer hoger dan de huidige normen, en die normen zijn dan waarschijnlijk nog te laks volgens experts. Momenteel is er grote onzekerheid voor bewoners en landbouwers in de omgeving over hoe veilig het is om bv. kippeneieren te eten.(…)

