Saoedi-Arabië executeert minderjarige tijdens G7- en NAVO-top voor democratie en mensenrechten

Wegens de drukke media-agenda voor de G7- en de NAVO-meetings waar alle aandacht ging naar “de strijd voor democratie en mensenrechten” was er geen plaats op frontpagina’s en in hoofdpunten voor dit bericht: trouwe bondgenoot van de G7, de VS en de EU Saoedi-Arabië heeft de 23-jarige Mustafa al-Darwish geëxecuteerd, voor ‘feiten’ die hij begaan zou hebben in 2015 toen hij 17 was.

Met een korte persmededeling liet het ministerie van Binnenlandse Zaken van Saoedi-Arabië weten dat de 23-jarige Mustafa al-Darwish werd geëxecuteerd op 15 juni 2021. De ouders van de jongeman vernamen het nieuws van de dood van hun zoon net als iedereen in de nieuwsberichten.

Mustafa werd aangehouden in mei 2015, toen hij 17 jaar oud was. Aanvankelijk was hij samen met twee vrienden aangehouden maar na enkele uren reeds vrijgelaten, zonder dat een aanklacht werd ingediend. Ze namen toen zijn gsm in beslag. Later ontbood de politie hem om zijn gsm terug te krijgen, maar hij werd onmiddellijk opnieuw gearresteerd. Zijn ouders vermoeden dat hij werd vervolgd voor een aantal foto’s op zijn gsm, waarschijnlijk met beelden van straatprotest. Tijdens zijn opsluiting in een isolatiecel werd hij zwaar gefolterd, waarbij hij volledige ‘bekentenissen’ aflegde.

Tijdens het proces trok Mustafa die bekentenis volledig in, omdat ze onder foltering was afgedwongen. Desondanks en zonder rekening te houden met het feit dat hij minderjarig was op het ogenblik van de feiten werd hij ter dood veroordeeld.

Saoedi-Arabië heeft geen rechtssysteem dat beantwoordt aan de minimale internationale vereisten, het recht op verdediging, het recht om een proces voor te bereiden, om getuigen op te roepen en om bewijsmateriaal te leveren wordt niet erkend. Rechtbanken oordelen uitsluitend op basis van ‘bekentenissen’. Hij zou een terroristische cel hebben opgericht, een poging tot gewapende opstand hebben ondernomen en aanslagen beraamd hebben tegen leden van de veiligheidsdiensten.

Deze executie is verre van een precedent voor het feodale koninkrijk Saoedi-Arabië. Sinds ‘vernieuwer’ kroonprins Mohammed bin Salman de feitelijke macht heeft overgenomen van de koning werd het aantal executies nog opgedreven.

Het regime weet zich de facto gesteund door de VS, Groot-Brittannië en in feite zowat alle westerse landen. Verklaringen die de feiten flagrant tegenspreken zijn een vast ingrediënt van de buitenlandse campagnes waarvoor het regime nauwelijks meer dan softe verbale veroordelingen riskeert:

in september 2016 verklaarde de delegatie van Saoedi-Arabië op de VN-Commissie voor de Rechten van het Kind dat “de doodstraf niet van toepassing is op kinderen”;

in augustus 2018 verklaarde de VN-delegatie van Saoedi-Arabië “als de misdaad begaan door de adolescent strafbaar is met de dood zal de straf worden herleid tot niet meer dan 10 jaar gevangenis”;

op 23 april 2019 werden zes jonge mannen geëxecuteerd voor misdaden begaan voor ze volwassen waren, tijdens een massaterechtstelling van 37 veroordeelden;

in april 2020 kondigde de Saoedi Mensenrechtencommissie een Koninklijk Decreet aan dat bepaalt dat “niemand in Saoedi-Arabië zal worden geëxecuteerd voor een misdaad begaan als minderjarige”;

begin 2021 verklaarde dezelfde commissie dat het koninkrijk het aantal executies in 2020 “drastisch” had verminderd. In werkelijkheid werden in Saoedi-Arabië in de eerste helft van 2021 reeds meer mensen terechtgesteld dan in het hele jaar 2020.

Op dit ogenblik wacht de nu 17-jarige Abdullah al-Howaiti op zijn executie voor een misdaad begaan toen hij 14 was.

In 2021 wordt de doodstraf nog toegepast in 54 landen (op een totaal van 195 landen). Slechts twee daarvan zijn parlementaire democratieën, de VS en Japan. Wit-Rusland is het enige Europese land waar de doodstraf nog wordt toegepast. In Rusland wordt de doodstraf wel nog gevonnist, maar sinds 1996 wordt geen enkele executie meer uitgevoerd. De meeste terechtstellingen ter wereld worden uitgevoerd in China, Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië, gevolgd door Vietnam, Irak, Egypte en de VS.

door Lode Vanoost, oorspronkelijk voor De Wereld Morgen