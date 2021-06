Gitaarklassieker du jour: The Star Spangled Banner

Volgens Dick Cavett de enige écht goede versie van het Amerikaanse volkslied: “I suppose I could have added that since we somehow acquired the most dismal, virtually unsingable dirge of a national anthem of any known nation, we should decorate Hendrix for turning it into music”.

Niet iedereen dacht er destijds zo over. In augustus 1969 was de oorlog in Vietnam nog in volle gang en heel conservatief Amerika viel over Hendrix heen. Vooral Hendrix poging met behulp van feedback het geluid van exploderende bommen te simuleren viel slecht. Volgens het conservatieve klootjesvolk stond dat zo ongeveer gelijk aan landverraad. Anno 2021 zou Jimi ongetwijfeld bedolven zijn onder de haatmail/tweets.

Waarschijnlijk kan Hendrix’ versie het beste gezien worden als een curieuze mengeling van patriotisme en protest. In de woorden van Al Aronowitz: “You finally heard what that song was about, that you can love your country, but hate the government”.

