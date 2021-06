Met de zegen van ABP wordt de laatste wildernis van Zuidelijk Afrika een olieveld

Van Okavango zijn toeristenkaarten in de handel met turflijst waarop je kunt afkruisen welk Belangwekkend Beest je hebt gezien: been there done that. Er zullen ook wel Ontmoetingen met Echte Inheemsen (die natuurlijk niet meer mogen jagen in het gebied) georganiseerd worden. Veel is betrekkelijk, en bij het horen van de naam Okavango zullen velen in een benauwde stress schieten: dit gebied opgeofferd voor olieboringen? Ja, dit gebied wordt opgeofferd voor olieboringen. Ze noemen dat ontwikkeling en er is profijt te halen zoals het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds weet, dat zijn investeringen in Shell net verdubbeld heeft. Die beesten en de inboorlingen gaan maar ergens anders naartoe. Wie maalt er om olifanten als er gekard kan worden?

Lees bij The Guardian