Van Agt zegt lidmaatschap CDA op

Hulde. Oud-premier Dries van Agt heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Directe aanleiding is de ‘onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk’. Dat zegt Van Agt in een door The Rights Forum gepubliceerde verklaring.

Eind mei van dit jaar stemde de CDA-fractie in de Tweede Kamer opnieuw tegen belangrijke moties, ingediend ter ondersteuning van Palestina en als handreiking aan het noodlijdende Palestijnse volk. In elf gevallen was de stem van die fractie doorslaggevend voor verwerping van die moties. De moties gingen onder meer over erkenning van de Palestijnse staat, het koloniseren en annexeren van Palestijns grondgebied door Israël in strijd met het internationale recht, het veroordelen van het dodelijke geweld van Israël tegen de bevolking van Gaza, en beëindiging van de Israëlische blokkade van Gaza.

Van Agt – ooit de onbetwiste leider van het CDA – voelde zich al een tijdje niet meer senang in de partij. Bij de meest recente verkiezingen stemde hij op Groen Links, niet op het CDA. De oud-premier zet zich al heel lang in voor de Palestijnse zaak. Hij is één van de oprichters van The Rights Forum, een kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Palestina/Israël.

Het vertrek van Van Agt bij het CDA werd al langere tijd verwacht. Volgens Van Agt is de beëindiging van het lidmaatschap nu onvermijdelijk geworden:

Na meer dan vijftig jaar lidmaatschap van het CDA en zijn voorloper KVP is mijn afscheid van de partij onvermijdelijk geworden. De onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk kan ik niet langer verdragen…..Het gedrag van de CDA-fractie heeft mij diep teleurgesteld en gegriefd. Ik zeg u vaarwel in treurnis.

