Romalivesmatter. Echt? Een politiemoord in Teplice, Tsjechië

Een naam wordt ons niet verteld in het bericht van de BBC, dat de Tsjechische politie braaf volgt. Bij The Guardian heet de doodgekniede man (vermoedelijk) Stanislav en is hij niet zo jong als het andere bericht vermeldt. Bij de BBC was hij een overlast gevende drugsgebruiker die aan een overdosis is gestorven in de ambulance. Bij de Guardian was hij een bewaker die juist een man wilde afhouden van het vernielen van een auto. De gewaarschuwde politie greep evenwel hem, duwde hem tegen de grond, deed hem handboeien om en gaf hem de George-Floydbehandeling, zoals we die maar zullen noemen.

De Tsjechische politie weet haarfijn Roma als criminelen te pakken te nemen. Niet alleen in Tsjechië worden Roma naar de onderkant van de samenleving verwezen en daar gehouden. Als Amnesty de zaak al geadopteerd heeft zou het in brede kring bekend moeten zijn.

Wat we weten: afgelopen zaterdagavond hebben politiemannen de man genoemd als Stanislav lang genoeg tegen de grond gehouden om hem te laten stikken. Of Stanislav nu drugs gebruikt had of juist een lastig persoon tot de orde wilde roepen is niet terzake. Hij is vermoord door de politie, het is gefilmd.

En er is geen internationale ophef. Er is een goede kans dat u het hier voor het eerst verneemt.

Hier wat beelden. Er is een filmpje dat laat zien dat Stanislav (?) vijf minuten met de knie van een smeris op zijn nek tenslotte volkomen stil wordt. Waar doet dit aan denken? “Mitch Henriquez” rekenen wij ook goed.