Hypocriete verklaring UEFA over LHBTI-rechten

Laf opportunisme heeft inmiddels een naam, en die naam is UEFA. Van de Europese voetbalbond mag je wel vóór LHBTI-rechten zijn, maar niet tégen LHBTI-discriminatie. Dat laatste is namelijk niet inclusief of zo. Knap hoor, Wybren van Haga overtreffen qua opportunisme.

Uit protest tegen dit hypocriete gebazel is vanavond tijdens Duitsland – Hongarije half Duitsland in regenboogkleuren gehuld. De Hongaarse fascistenleider Viktor Orbán zag de bui al hangen en liet vandaag weten niet aanwezig te zullen zijn. Het komt iemand die de finale van het WK in 1974 bewust heeft meegemaakt maar moeilijk het toetsenbord uit, maar vanavond hoort iedereen links van Geert Wilders Duitsland te steunen.

Uitgelichte afbeelding: Von user:theodoranian – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18387