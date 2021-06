Honderden onverklaarbare graven bij kostscholen voor inheemse kinderen in Canada

Afgelopen maand heeft de Tk’emlúps te Secwépemc First Nation een massagraf ontdekt van 215 kinderen op het terrein van een vroegere kostschool in British Columbia, Canada. Dat er sprake moet zijn van overlevenden van een kostschool is al ernstig genoeg, Naomi Klein heeft hier een gesprek met enkelen.

Inmiddels zijn op het terrein van een andere voormalige kostschool 751 ongemarkeerde graven ontdekt zonder dat duidelijk is wie er begraven ligt of heeft gelegen.

De kostscholen zijn ingesteld om inheemse kinderen te “ont-inheemsen”: schaamte opleggen over hun cultuur, hun de eigen taal afleren, hen het gevoel geven dat ze er maar beter niet “inheems” uit moeten zien. Het is deel van de voortgaande kolonisatie en landroof die nog steeds gaande is, zowel in Canada als in de VS.

En Naomi Klein waarschuwt al: er zijn honderden van deze “kostscholen” geweest waarin blijkbaar kinderen verdwenen en in het geniep begraven zijn.