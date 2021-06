Vrijwel alle recente coronadoden VS niet gevaccineerd

Vrijwel alle recente coronadoden in de VS waren niet gevaccineerd. In de maand mei overleden ruim 18.000 mensen aan corona. Slechts 150 van hen waren volledig gevaccineerd, wat neerkomt op zo’n 0,8% van alle slachtoffers. Dat blijkt uit een analyse van Associated Press.

Zo’n 183.000 mensen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen wegens een besmetting met het coronavirus. Van die 183.000 waren slechts 1200 (0,1%) volledig gevaccineerd. Als iedereen die daarvoor in aanmerking komt zich daadwerkelijk zou laten vaccineren, zou het aantal mensen dat overlijdt aan Covid-19 tot vrijwel nul gereduceerd kunnen worden.

Momenteel is 53% van de Amerikaanse bevolking volledig gevaccineerd. Het probleem is dat dit een gemiddelde is. In sommige staten – Californië en New York, bijv – ligt dat percentage hoger, in andere staten juist aanmerkelijk lager. Zo is in Arkansas maar 33% van de bevolking volledig gevaccineerd en het is maar de vraag of dat percentage nog veel zal stijgen. Experts houden er dan ook rekening mee dat komende winter juist in dergelijke regio’s nieuwe uitbraken plaats zullen vinden. Volgens sommige scenario’s zou het dagelijkse dodencijfer dan weer kunnen stijgen tot 1000. Momenteel overlijden er dagelijks in de VS 30 mensen aan corona.

Niet geheel toevallig zijn dit regio’s waar Trump veel stemmen kreeg. De aanhang van de oud-president is zoals bekend nogal gevoelig voor complottheorieën. Trump zélf valt voor de verandering nu eens weinig te verwijten: zowel Donald als dochter Ivanka hebben zich laten vaccineren en hun aanhang opgeroepen hetzelfde te doen.

After two doses, the vaccines are 96% effective in preventing hospitalisation 🥳🥳 https://t.co/nfSGz81S4g pic.twitter.com/AHi5WuHoWu — Ganesh Ranganathan (@ganeshran) June 25, 2021

