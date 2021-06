De val van de oerslachter

Het beeld dateert van 1892 en het heeft er al veel te lang gestaan. Bij de revolutie die gaande is in Colombia (wat voor naam moet dat land krijgen?) is maandag het beeld van Columbus in de stad Barranquilla van zijn sokkel gehaald, de kop werd door de straten gesleurd.

De actie heeft haar eigen intrinsieke schoonheid, maar de geschoktheid waarmee de verdedigers van de Bestaande Orde reageren, hun luid gehuil, is extra mooi. Hun geschiedenis wordt niet uitgewist, wel de brutaliteit waarmee ze hun macht etaleren. Het is hoog tijd.

Uitgelichte afbeelding: By Huhsunqu – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=988731