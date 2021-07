Grote opstand in Swaziland

In Swaziland – een tijd terug officieel herdoopt in eSwatini, want autocraten veranderen graag de naam van het land dat ze onder de duim willen houden, zie ook: Myanmar – is een opstand gaande tegen het regime van de koning. Oorspronkelijk vreedzaam verlopende demonstraties zijn met scherp beschoten. De demonstranten laten zich hierdoor evenwel niet meer afschrikken. In de strijdkroniek van vorige week is het begin van de opstand al vermeld. Gebouwen van bedrijven waar de koning grootaandeelhouder van is zijn in de fik gestoken, ook het gebouw van de koningsgezinde Times of eSwatini.

De democratische beweging eist dat de koning parlementaire democratie invoert. Het gerucht gaat dat de autocraat, Mswati, het land is ontvlucht, hetgeen dan weer door zijn regering wordt ontkend. Vanuit het grote buurland Zuid-Afrika is opgeroepen tot “een dialoog“. Het is de vraag of het daar niet al te laat voor is: “de straat” accepteert geen koning meer.

We zullen ons best doen het bij te houden.