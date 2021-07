Hongersnood door droogte in Madagaskar

Droogte, veroorzaakt door klimaatverstoring, leidt tot hongersnood in Madagaskar, laat David Beasley van het Wereld Voedselprogramma (WFP) van de VN weten. Ruim vierhonderdduizend mensen worden met acute honger bedreigd, de uitdroging treft in het zuiden van het land miljoenen mensen. “Dit is een deel van de wereld dat niets heeft bijgedragen aan de klimaatverandering, maar het betaalt nu de hoogste prijs voor die verandering,” zegt Beasley.

Het WFP dringt aan op snelle wereldomvattende hulp aan hongerend Madagaskar. Het WFP laat weten dat het ergste nog moet komen later in het jaar.

Velen zijn op de vlucht geslagen naar de steden, op zoek naar hulp en voedsel. De voedselproductie in het van landbouw, veeteelt en visserij afhankelijke land is op een dramatisch dieptepunt.