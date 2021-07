From Hell: Golf van Mexico in de fik

Gaat ook lekker met de fossiele industrie: oliemaatschappij Pemex is er in geslaagd de Golf van Mexico in de hens te zetten. Er zijn geen doden gevallen. Dit keer, dan. In 2013 kwamen 37 mensen om het leven na een ontploffing in een gebouw van Pemex in Mexico Stad, dus helemaal brandschoon is het Mexicaanse staatsbedrijf bepaald niet. In 2015 ging Pemex op herhaling toen een olieplatform in de Golf van Mexico de lucht in vloog. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven.

Uitgelichte afbeelding: By Anubis-mx – self-made ARMANDO RIOS, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3238468