Vier doden bij grote bosbrand op Cyprus

Sinds zaterdag woedt een grote bosbrand op Cyprus, in de omgeving van de steden Larnaka en Limassol, in het zuidelijk deel van het Troodosgebergte. De brand wordt als de ergste in de geschiedenis van Cyprus aangemerkt. In Odos bij Larnaka zijn vier mensen om het leven gekomen in de brand.

De Cypriotische regering heeft hulp ingeroepen bij de EU en Israël. Dit laatste land en Italië en Griekenland hebben hulp bij het blussen aangeboden.

De verdenking dat de brand is aangestoken is afgewezen. De grote zomerhitte wordt nu algemeen als de oorzaak gezien. 55 km2 land is afgebrand.