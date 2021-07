Verantwoordelijke voor moord op Berta Cáceres schuldig bevonden

De verantwoordelijke voor de moord op de Hondurese inheemse milieu-activiste Berta Cáceres is maandag schuldig bevonden door het hooggerechtshof in Tegucigalpa. De zogenaamde ontwikkelingsmaatschappij die een dam wilde bouwen op het land van de Lenca, het volk waartoe Cáceres behoorde, ontving nog een jaar lang na de moord “ontwikkelingshulp” van Nederland via een staatsfinancieringsmaatschappij, FMO.

In 2018 berichtte BothEnds:

Vrijdag 2 maart is in Honduras de directeur van DESA, David Castillo, gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Berta Cáceres, nu precies 2 jaar geleden. De Hondurese overheid weigerde lange tijd om niet alleen de daadwerkelijke schutters, maar ook de bedenkers van de moord op Cáceres op te sporen en te berechten. Cáceres streed tegen de stuwdam Agua Zarca die het electriciteitsbedrijf DESA bouwde op grondgebied van de inheemse Lenca, waartoe Cáceres behoorde. DESA kreeg hiervoor onder andere financiering van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO. Berta Cáceres en haar organisatie COPINH vroegen FMO om de dam niet te financieren, omdat de inheemse bevolking niet was geconsulteerd en het niet eens was met de bouw van een dam in een voor hun heilige rivier.

De organisatie van Cáceres eist verdere vervolging van verantwoordelijken. Niettemin ziet zij de schuldigverklaring van Castillo als een overwinning. Uitspraak aangaande de strafmaat volgt 3 augustus.

