Jakoetië staat in brand

Het boreale bos (de taiga) in de Russische republiek Sakha (Jakoetië) staat ten gevolge van langdurige droogte in brand. 6070 km2 van het gebied is aan het afbranden door ongeveer 250 brandhaarden.

De droogte is ongekend voor het gebied. Ook heerst in dit arctische gebied momenteel een tropische hitte, met temperaturen boven 35o C.

Ook vorig jaar werd het gebied getroffen door bosbranden. Hierdoor is een recordhoeveelheid CO 2 vrijgekomen.

Ondergeschoven in de berichtgeving is dat de turf ter plaatse ook bij zeer lage temperaturen (tot -50o C.) is blijven smeulen, waardoor permanent methaan de atmosfeer wordt ingeslingerd.