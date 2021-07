Ahmed Jibril, leider van Palestijnse splinter PFLP-GC, sterft in Damascus

In een ziekenhuis in Damascus in woensdag Ahmed Jibril overleden, de leider van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina – Algemeen Commando (PFLP-GC). Hij was 83 jaar.

Het PFLP-GC was een kleine organisatie die zich in 1968 afsplitste af van de moederorganisatie PFLP van wijlen George Habash, met wie Jibril ruzie kreeg over diens marxistische koers. In 1984 verliet de extreme hardliner Jibril ook de PLO, omdat hij fel tegen de door Yassir Arafat gepropageerde twee-statenoplossing was.

Jibril, die een aantal jaren in het Syrische leger diende, was pro-Syrisch en opereerde vanuit Libanon en Syrië. Hij pleegde een aantal terreurdaden, waaronder een bomaanslag op een Zwitsers vliegtuig in 1970 waarbij 38 mensen omkwamen. Zijn grootste heldendaad was de gevangenneming van drie Israelische militairen in Libanon begin jaren ’80, die hij in 1985 wist te ruiilen tegen niet minder dan 1.150 gevangen uit Israelische gevangenissen. Onder hen waren de latere leider van Hamas, Ahmed Yassin, en de huidige Fatah-voorman Jibril Rajoub.

Tijdens de Syrische burgeroorlog was Jibril actief met aanvallen samen met het Syrische leger op het grote Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk bij Damascus. Daarbij maakte zijn organisatie veel slachtoffers. Eén van Jibril’s zoons, Jihad, die de leider was van de militaire vleugel van de organisatie, werd in 2002 gedood door een bom in zijn auto. Een Libanese officier die hierbij betrokken was, werd later in Beiroet veroordeeld, wegens zijn banden met Israel.

Ook verschenen op Abu’s blog.

Uitgelichte afbeelding: بواسطة المصور SALAH MALKAWI. – (https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57753106) وFair use وhttps://ar.wikipedia.org/w/index.php?curid=8347326