Opnieuw extreme hittegolf in VS

In het Westen van de VS is het weer raak. Nauwelijks is men bekomen van een extreme hittegolf die aan honderden mensen het leven heeft gekost, dient de volgende zich alweer aan. Voor de komende dagen worden in de westelijke staten Californië, Nevada en Arizona weer extreem hoge temperaturen verwacht. In Las Vegas (Nevada) is het ruim 46 graden. In Death Valley maar liefst 52,2 graden. De gebruikelijke waarschuwingen zijn de deur uitgegaan.

A new #heatwave hits Western USA

“Excessive heat” warnings in Arizona, California, Nevada.

Death Valley overnight “low” temperature 101°F (38.3°C) and daytime high Friday 126°F (52.2°C).

Las Vegas high of 115°C (46°C), says @NWS

Special cooling stations set up to protect health pic.twitter.com/wWwUFy484d — World Meteorological Organization (@WMO) July 9, 2021

Voor sommige mensen is het vrijwel onmogelijk de hitte te ontwijken. Bouwvakkers in Las Vegas kregen in juni tijdens een hittegolf te horen dat ze de keuze hadden tussen doorwerken en ontslag. Ook dak- en thuislozen worden hard getroffen. Verschillende steden hebben weer koelcentra ingericht voor degenen die niet de beschikking hebben over airco en/of ventilatie.

