Grote sterfte onder lamantijnen in Florida

Dit jaar is een ongekende hoeveelheid lamantijnen om het leven gekomen in Florida, in de eerste plaats door tekort aan hun voornaamste voedsel, te vinden in de onderzeese weiden van zeegras. Het verdwijnen van deze bedden wordt toegeschreven aan vervuiling. In de lagune van de Indian River zijn de meeste velden verdwenen, wat tot de hongerdood van honderden lamantijnen heeft geleid.

Een andere oorzaak van de dood van lamantijnen in Florida is aanvaring met boten, 63 dieren. In totaal zijn in de eerste helft van dit jaar 841 dieren omgekomen.

Dertig jaar geleden waren er nog maar 1900 lamantijnen over in Florida, het dier werd als in de gevarenzone aangemerkt. Er zijn er nu zo’n 6300, maar de bedreigingen kunnen de soort gemakkelijk weer in gevaar brengen.