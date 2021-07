Duitse christen-democraten eisen versnelde invoering Klimaatwet

Horst Seehofer, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, eist versnelde invoering van de Klimaatwet. Ook moet volgens Seehofer de prioriteit in de komende verkiezingsstrijd liggen bij het klimaat. Volgens Seehofer is iedereen die ontkent dat de watersnoodramp die Duitsland momenteel treft het gevolg is van klimaatverandering het contact met de realiteit kwijt.

Seehofer’s standpunt is opmerkelijk. Naast minister van Binnenlandse Zaken is hij ook partijvoorzitter van de conservatieve CSU. Gisteren verklaarde bondskanselier Angela Merkel al dat de waternoodramp het gevolg is van de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen.

De standpunten van Merkel en Seehofer staan in schril contrast met de uitlatingen van premier Mark Rutte, die tot op heden weigert de overstromingen in Limburg toe te schrijven aan klimaatverandering. Het is tekenend voor de wijze waarop rechts Nederland op dit punt de kop in het zand steekt en vaak zelfs expliciet stelling neemt tégen het nemen van maatregelen om een klimaatcatastrofe te voorkomen. Soms leidt dat onbedoeld tot hilarische taferelen, zoals bijvoorbeeld onderstaande berichtgeving in de Telegrof. In Limburg is het lachen ze inmiddels trouwens grondig vergaan.

De T is meer een opinieblad dan een krant. Met hier en daar wat cognitieve dissonantie. pic.twitter.com/E5NbTJHupg — Erik Verweij (@erikpjverweij) July 15, 2021

Bron: Spiegel Online

Uitgelichte afbeelding: By Jeanne Menjoulet from Paris, France – Climate change protesters march in Paris, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75947568