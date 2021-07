Gigantische bosbrand in Oregon

In Oregon woedt een bosbrand die een oppervlakte van 976 km² beslaat. Dat is een gebied dat groter is dan de stad New York. De rook kan vanaf 160 km afstand gezien worden.

De brand kan vermoedelijk pas in november(!) volledig onder controle worden gebracht.

In het westen van de VS woeden momenteel tenminste 70 bosbranden. De branden hebben een gebied van ruim 1600 vierkante kilometer in de as gelegd – en de zomer is nog maar halverwege.

Het westen van de VS is de afgelopen dertig jaar als gevolg van de opwarming van de aarde aanmerkelijk heter en droger geworden, een ideale voedingsbodem voor bosbranden. Uit foto’s van NASA blijkt hoe verwoestend de droogte in het Westen is.

De National Weather Service (NWS) is bang dat zich pyrocumulus wolken zullen vormen boven de brand. Dergelijke wolken creëren als het ware hun eigen, met in het ergste geval vuurtornado’s en uiterst gevaarlijke hete windstromingen aan de grond. Voor brandbestrijders levert dat een levensgevaarlijke situatie op.

Photo of the Day: Multiple days with 30,000+ foot pyrocumulus clouds during extreme fire behavior on the #BootlegFire in southern Oregon. 'Collapse' can cause dangerous outflow winds, embers over firefighters. #SafetyFirst #FireYear2021 pic.twitter.com/fMAZWex3Ch — Bootleg Fire Information (@BootlegFireInfo) July 16, 2021

Uitgelichte afbeelding: By U.S. Department of Agriculture – Flickr: 20130817-FS-UNK-0004, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27895421