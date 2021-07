Vijf jaar geleden: racistische aanslag in winkelcentrum München

Er is iets met die 22ste juli en ultrarechts geweld, lijkt het wel. Londen, Noorwegen, en München 2016 moeten we ook niet vergeten.

Het kwaad, zegt Rudolf Kollmann, vader van de negentienjarige Guiliano, een van de slachtoffers, zou nooit het laatste woord mogen hebben. Op de dag af vijf jaar geleden kwam het kwaad in het leven van de Münchense familie Kollmann. Nogmaals. Op 22 juli 2016 om 17.53 heeft een racistische massamoordenaar Guiliano Kollmann vermoord. Vijf projectielen van het kaliber 9×19 mm sloegen van achteren het lichaam van de jonge man in. “Guili”, zoals zijn vader en zijn voetbalmaten van FC Aschheim hem noemden. Toevallig was Guiliano deze avond in het Olympia-winkelcentrum geweest. Hij zat met een vriend in McDonald’s toen de eerste schoten vielen. Beiden vluchtten naar buiten, de Hanauer Straße op. Daar wachtte de moordenaar.

