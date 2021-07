Hongerstaking papierlozen in Brussel voorlopig opgeschort

De mensen zonder papieren die sinds eind mei een hongerstaking hielden in de Begijnhofkerk in Brussel, hebben hun actie voorlopig stopgezet. Ook de hongerstakers in de Brusselse universiteit ULB willen ermee stoppen. Ze zouden opnieuw willen drinken en hun hongerstaking voorlopig opschorten. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageert “bijzonder opgelucht op het feit dat de hongerstaking beëindigd is en dat er niemand gestorven is”.

Lees verder bij de VRT. De regeringscoalitie dreigde uiteen te vallen als een of meer hongerstakers zouden bezwijken – de hongerstaking is gericht tegen beleid dat is afgedwongen door een uiterst rechtse “Vlaamse” partij