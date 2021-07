Nieuwe hittekoepel vormt zich boven de VS

Boven het westen van de VS is zich een nieuwe hittekoepel (heat dome) aan het vormen. De koepel breidt zich de komende week naar het oosten uit, waarschijnlijk tot Chicago en Detroit. Onder de koepel kan de temperatuur oplopen tot een kleine 50 graden.

Een hittekoepel wordt veroorzaakt wanneer hete oceaanlucht gevangen blijft in de atmosfeer, alsof er een deksel op ligt. In warme, droge zomers kan een grote massa hete lucht zich ophopen. De hoge druk uit de atmosfeer van de aarde duwt de hete lucht omlaag, waardoor de lucht verder en verder opwarmt (Wikipedia). Zo’n hittekoepel zorgde twee weken geleden voor een extreme hittegolf in het westen van Canada en de VS. Die hittegolf heeft aan honderden mensen het leven gekost.

De westelijke staten van de VS lijden al geruime tijd onder een extreme droogte. De droogte is zó erg en zó langdurig dat de watervoorziening in gevaar begint te komen doordat waterreservoirs leeg dreigen te raken. In steden als Las Vegas staan inmiddels zware boetes op waterverspilling, zoals het besproeien van de tuin.

Door de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen woeden er in het westen diverse grote bosbranden. Een van die branden, het Bootleg Fire, is inmiddels zó groot en intens dat het zijn eigen weer creëert. In het westen van de VS woeden inmiddels tenminste 83 bosbranden, waaronder acht zeer grote.

Door de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, komen hittegolven en bosbranden niet alleen steeds vaker voor, maar worden ze ook steeds intenser. Tot vrij recent vond het ‘echte’ bosbrandseizoen in het westen van de VS in augustus plaats. De laatste jaren is het half juni al raak.

Bron: Axios

