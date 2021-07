Sluiting van tientallen ngo’s in Belarus vraagt om internationale reactie

De Belarussische autoriteiten hebben ten minste 46 mensenrechten- en andere maatschappelijke organisaties ontbonden. Amnesty roept de autoriteiten van Belarus op de sluiting van de ngo’s onmiddellijk ongedaan te maken en vraagt de internationale gemeenschap om een reactie.

‘Vandaag is weer een donkere dag in de geschiedenis van Belarus’, zegt Marie Struthers van Amnesty International. ‘Onverschrokken voeren de Belarussische autoriteiten hun ongekende en steeds brutalere aanval uit op de maatschappelijke ruimte, op iedere vorm van oppositie en op mensen die er vreedzaam een afwijkende mening op na houden. Na massale arrestaties van mensenrechtenverdedigers en activisten eerder deze week, ontbinden de autoriteiten nu tientallen kritische maatschappelijke organisaties.’

Amnesty’s oproep

‘De Belarussische autoriteiten moeten de sluiting van de ngo’s onmiddellijk ongedaan maken. Ook moet er een einde komen aan de toenemende onderdrukking en maatschappelijke organisaties moeten ​​hun mensenrechtenwerk vrijelijk kunnen uitvoeren. De autoriteiten moeten de rechten op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering respecteren, beschermen en bevorderen’, zegt Struthers. ‘De rest van de wereld mag geen passieve waarnemer blijven van deze aanhoudende en wrede repressie in Belarus.’

Amnesty roept op tot een krachtige internationale reactie om ervoor te zorgen dat de Belarussische autoriteiten onmiddellijk een einde maken aan het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld. Alle mensenrechtenverdedigers en activisten die willekeurig worden gevangengehouden, moeten worden vrijgelaten.

Achtergrond

Op 23 juli 2021 hebben de autoriteiten in Minsk en in andere regio’s, zonder tussenkomst van de rechtbank, ten minste 46 ngo’s ontbonden. De organisaties zouden activiteiten uitvoeren die buiten hun statuten vielen. Tot de organisaties die gedwongen werden hun deuren te sluiten, behoren het Centrum voor Ecologische Beslissingen, het Europees Jeugdparlement, het Belarussische PEN-centrum, de mensenrechtengroep Human Constanta en Arbeidsrechten voor Jongeren. De verwachting is dat meer maatschappelijke organisaties zullen worden ontbonden.

Deze stap maakt deel uit van de voortdurende onderdrukking van het maatschappelijk middenveld. De afgelopen week nam de repressie in alle hevigheid toe met een golf aan huiszoekingen en het vastzetten van mensenrechtenverdedigers en activisten en de arrestatie van de leiders en stafleden van de mensenrechtenorganisatie Vyasna.

Op 14 juli 2021 vielen Belarussische wetshandhavers het kantoor van Vyasna binnen. De prominente mensenrechtenverdediger en voorzitter van Vyasna, Ales Bialiatski, werd daarbij opgepakt. Ook zijn partner Nina Labkovich, de vice-voorzitter van Vyasna, Valyantsyn Stefanovich, en hun advocaat Uladzimir Labkovich werden gearresteerd.

‘Bandieten en buitenlandse agenten’

Op 22 juli richtte de Belarussische president Alyaksandr Loekasjenko, wiens herverkiezing in augustus 2020 alom in twijfel wordt getrokken, zich tot het kabinet met een bericht waarin ngo’s werden vergeleken met ‘bandieten en buitenlandse agenten’ en meldde hij dat er een ‘schoonmaak’ gaande was.