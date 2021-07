Republikeinen ineens voor vaccinatie nu vooral zij covid-19 blijken te krijgen

Omdat de Republikeinen willen dat alles wat Biden probeert mislukt – net zoals bij Obama willen ze graag dat hij slechts een ééntermijns-president wordt, iets dat al heel lang niet meer is voorgekomen maar natuurlijk nu juist wel bij hun eigen stompzinnige, kwaadaardig-narcistische afgod Trump – hebben ze tot voor kort alle anti-coronamaatregelen zoveel mogelijk tegengewerkt. En in dat kader ook steeds nonsens lopen spuien over hoe vaccinaties vrije Amerikanen opgedrongen werden en ze er nooit aan zouden toegeven.

Tegelijkertijd bekritiseerden ze Biden omdat die zijn doel van 70% gevaccineerden op 4 juli (net) niet gehaald heeft. Wat natuurlijk vooral door hun eigen indoctrinatie van het achterlijke Republikeinse electoraat komt. Iemand als Fox News anchorman Tucker Carlson weigert te zeggen of hij gevaccineerd is. Natuurlijk is hij gevaccineerd. Dit soort lui zijn bepaald niet dom, ze hebben slechts een uiterst cynisch verdienmodel, wat in dit geval letterlijk over de lijken van hun kijkers gaat. Iets waar Carlson hier overigens even onverwacht op onaangename en uiterst bevredigende wijze mee geconfronteerd werd:

Totdat enkele dagen geleden ik zowel Trumpfluisteraar Sean Hannity als Mitch McConnell èn de Republikeinse gouverneur van Florida Ron DeSantis ineens vaccinaties hoorde bepleiten.

Punt is dat de Delta-variant van het coronavirus nogal nauwkeurig de staatslijnen van de laatste verkiezingsuitslag lijkt te volgen, als je kijkt waar de meeste infecties plaatsvinden. En de Republikeinen lijken ontdekt te hebben dat hun electoraat dat ook ontdekt heeft.

The variant isn’t hitting all states equally. Delta cases have risen primarily in states with low vaccination rates, which for the most part are heavily Republican — “red” states such as Arkansas, Mississippi, Missouri, and Wyoming. Overall, these states have seen higher upticks in daily cases and hospitalizations than “blue” states that voted Democratic in the 2020 election. (Daily Kos)