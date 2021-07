Otelo, strateeg van de revolutie van 25 april 1974, overleden

Vandaag is in het militaire hospitaal van Lissabon de strateeg van de wonderlijkste revolutie van de moderne Europese geschiedenis overleden, Otelo Saraiva de Carvalho. Hij is 84 geworden.

Na 25 april 1974 speelde hij een aparte politieke rol, neigend naar de links-van-de-communisten-zijde. Hij leidde een speciale militaire interventiemacht die als het zo uitkwam ingreep terwille van landbezettende landarbeiders of stakende en eventueel bedrijven overnemende industrie-arbeiders.

Negentien maanden duurde de revolutionaire periode, “het proces”, tot op 25 november 1975 de rechtervleugel van het leger de macht overnam. Otelo werd gedegradeerd, zijn legermacht COPCON ontbonden en hijzelf een tijd gevangengezet.

Bij de presidentverkiezingen van 1976 eindigde hij als tweede, in 1980 was zijn glans blijkbaar vergaan – met slechts 1% van de stemmen. Maar verkiezingen zijn bijna altijd contra-revolutionair.

In 2009 werd hij min of meer gerehabiliteerd. Zijn werk was gedaan.

Afgezien van de parlementaire democratie die in Portugal nu tot de meest linkse regering (naast Spanje) van Europa heeft geleid is een blijvend resultaat van de revolutie de – verlate – dekolonisering van de Portugese “overzeese gebieden”.

