Grote bosbrand op Sardinië

In de provincie Montiferru, genoemd naar de vulkaan, van Sardinië is tot nu toe ruim 40 km2 afgebrand. De gouverneur van de provincie spreekt van een ramp zonder weerga. Bossen, velden en weilanden zijn verbrand, en diverse plaatsen worden ontruimd of worden voorbereid op evacuatie.

Het vuur woedt sinds gisteren en er wordt morgen een hete dag verwacht, zodat het niet waarschijnlijk is dat de brand dan voorbij kan zijn.

AP/AFP via DW