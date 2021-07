HRW meldt dat Israel oorlogsmisdaden pleegde in Gaza, voor de 5e keer

Het wordt natuurlijk een beetje saai. In 2008 en begin 2009 viel Israel Gaza binnen. De operatie ” Cast Lead”. Er waren volgens OCHA, het bureau van de Verenigde Naties dat de Humanitaire Activiteiten coordineert, 1.871 doden. Het merendeel burgers. Er waren rapporten waarin Israels optreden werd gekarakteriseerd als ”mogelijke oorlogsdaden”. Het bekendst is het VN-rapport van de ervaren rechter Richard Goldstone. Uiteindelijk werd niet Israel veroordeeld, maar viel wel Goldstone in ongenade.

In 2012 vielen er bij een korte veldtocht in Gaza 257 doden volgens OCHA. Het merendeel burgers. Er waren rapporten. Misschien waren het wel oorlosgmisdaden, meldden ze.

In 2014 vielen er bij weer een nieuwe operatie van de Israeli’s, ”Protective Edge”, 2.870 doden. Het merendeel burgers. Nieuwe rapporten. Mogelijk oorlogsmisdaden, volgens de mensenrechtenorganisaties.

In 2018 en 2019 vielen er bij protesten bij het Afscheidingshek in totaal 368 doden. Veel mensen raakten benen kwijt. Er waren rapporten. U mag raden wat ze schreven.

In mei 2021: opnieuw een veldtocht. Volgens OCHA 260 doden. Natuurlijk weer meest burgers: namelijk 129, van wie 66 kinderen. Vandaag kwam Human Rights Watch (HRW) weer met een nieuw rapport. ”Waarschijnlijk oorlogsmisdaden,” zegt dat rapport. HRW onderzocht drie Israelische aanvallen. Er werden 62 burgers bij gedood.

Wat behandelt het rapport? Onder meer dit: Op 10 mei ontplofte een geleid projectiel vlakbij vier huizen van de familie al-Masri in de buurt van de plaats Beit Hanoun. Daarbij werden acht burgers gedood, onder wie zes kinderen. Op 15 mei vernielde een geleide bom een huis van drie verdiepingen in het Shati-vluchtelingenkamp, waarbij 10 burgers werden gedood, twee vrouwen en acht kinderen. En op 16 mei werd vier minuten lang een serie luchtaanvallen uitgevoerd op de Wahda straat in Gaza-stad, tussen de 18 en 34 luchtaanvallen op een stuk straat van net iets meer dan een kilometer. Drie, meerdere verdiepingen tellende gebouwen stortten daarbij in en 44 mensen werden gedood. Onder hen waren het hoofd van de internisten van het Shifa-ziekenhuis Abu al-Auf en zijn hele tien leden tellende familie, met uitzondering van één 17-jarige zoon, en 22 leden van de familie al-Qoulaq. In totaal werden bij de aanvallen 18 kinderen gedood, 14 vrouwen en 12 mannen. Er waren 50 gewonden.



(Foto: Video still RTL Nieuws)