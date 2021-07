Israelische soldaten schieten jongetje dood dat bij zijn vader in een zogenaamd verdachte auto zit

Israelische soldaten hebben woensdagavond een jongetje van 12 jaar (sommige media spreken van 11) doodgeschoten dat met zijn broertje en zusje bij zijn vader in de auto zat. Dat gebeurde in de plaats Beit ‘Umar (provincie Hebron). Mohammed Moayyad Bahjat al-Alami was het vijfde slachtoffer van Israelisch ‘trigger happiness’ en geweld in een week tijd (zie onder).

De familie al-Alami was op weg naar een ander familielid, aldus het verslag van al-Quds.dotcom en ze hadden groente en fruit bij zich. Mohammed deed tijdens de rit de suggestie om bij een winkel die ze passeerden nog iets te kopen om mee te nemen. Zijn vader maakte daarop een U-bocht op de weg. Dat trok de aandacht van soldaten van een checkpoint vlakbij. Zij riepen de auto toe te stoppen en een van de soldaten opende maar vast het vuur op de banden. Hij vuurde volgens de media activist in Beit ‘ Ummar Mohammed Awad zes kogels af. Daarbij raakte hij echter niet de banden, maar wel Mohammed, die in de borst werd getroffen. Het jongetje, dat in de laatste klas zat van de lagere school in Beit ‘ Ummar, overleed anderhalf uiur later in een ziekenhuis.

Uit wat mistige flarden in de krant Haaretz, al-Quds en IMEMC valt af te leiden dat de Israelische soldaten de auto van de familie al-Alami ‘ verdacht’ vonden, omdat zij even tevoren een babylijkje hadden opgegraven op de begraafplaats. Zij hadden gezien dat enkele mensen daar een gat hadden gegraven en er iets in hadden gelegd. Blijkbaar waren ze op zoek naar degenen die daar dat babylijkje hadden begraven. Dat leek hun waarschijnlijk illegaal.

Nasri Sabarna, de burgemeester van Beit ‘ Ummar vertelde later dat de soldaten een doodgeboren kind, dat die middag daar was begraven, hadden opgegraven en naast het graf hadden laten liggen. Sabarna zei dat de familie van het begraven kind was gewaarschuwd dat zij de begrafenis nog een keer over moesten doen.

De kleine Mohammed al-Alami was intussen het vijfde slachtoffer van zinloos Israelisch geweld in zeven dagen. Op 22 juli werd bekend dat verkeersovertreder Abdo Tamimi na martelingen in het politiecentrum Moscovia was overleden aan ”een hartaanval”. Op 24 juli schoten Israelische soldaten de 17-jarige Mohammed Tamimi met drie schoten dood tijdens een demonstratie in de plaats Nabi Saleh. Op 26juli overleed in een ziekenhuis in Ramallah de 17-jarige Youssef Mohareb die 74 dagen eerder in zijn nek was geschoten toen militairen zijn dorp Abwein waren binnengedrongen. En op 28 juli schoten militairen een gemeentewerker in de plaats Beita dood, die uit zijn auto stapte met een moersleutel om de door de Israeli’s bijna dichtgedraaide kraan van de gemeente wijder open te zetten.

En deze week was er ook een rapport van Human Rights Watch dat Israel – voor minstens de vijfde keer – van mensrechtenschendingen tijdens een veldtocht in Gaza beschuldigde. En dat is dan het Israelische leger dat volgens de Conventie van Geneve de taak heeft het bezette Palestijnse volk te beschermen. Nou, het is me de bescherming wel. Hoe lang gaat het eigenlijk nog duren voordat de VS en de EU eindelijk eens de mensenrechten serieus gaan nemen en Israel ter verantwoording roepen? Hoe lang duurt het nog dat beroepsleugenaars van het CIDI en verdwaasde christenen zoals Gert-Jan Segers, Kees van der Staaij, Christenen voor Israel en vele vele anderen hier hun ogen voor blijven sluiten?