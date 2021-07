Israelische bezettingsleger valt kantoren binnen en sluit weer organisatie voor half jaar

Israelische militairen zijn donderdagmorgen vroeg het kantoor binnengevallen van ”Defense for Children International – Palestine Branch” (DCI-Palestine) in el-Bireh bij Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De soldaten doorzochten het kantoor op hun gebruikelijk manier (die dus veel schade aanrichtte) en namen computers in beslag en dossiers van kinderen in Israelische gevangenschap.

De soldaten gingen niet zo ver het DCI-Palestine kantoor tijdelijk te sluiten. Defense for Children is daarvoor internationaal waarschijnlijk tezeer bekend. Een sluiting vond echter wel plaats van het kantoor van het Bisan Centre for Research and Development in Ramallah. Het kantoor van deze organisatie, die cursussen organiseert en Palestijnse grassroots jeugd en andere organisaties bijstaat bij het uitvoeren van hun plannen en taken, moet de komende zes maanden gesloten blijven op last van het bezettingsleger. Ook hier werden overigens files en computers meegenomen, nadat de ingangsdeur was ingeslagen en het kantoor op de gebruikelijke veel schade veroorzakende manier was doorzocht.

De sluitingen – en de invasies – vinden ongetwijfeld plaats in het kader van een campagne tegen zogenaamde ”mantelorganiaties” van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Israel voert al een tijdje campagne tegen leden van deze organisatie en organisaties die er door louche, rechts en onbetrouwbaar bekend staande Israelische instellingen als NGO – Monitor, of het inmiddels opgeheven minsiterie van ”Strategische Zaken” (en het Nederlandse filiaal van deze instellingen, onze onvolprezen Israel-lobby het CIDI), van beschuldigd worden dat ze eigenlijk gewoon façades zijn van het PFLP. Deze campagne is verhevigd sinds in 2019 het 17-jarige Israelische meisje Rina Schnerb bij een bron in bezet gebied werd opgeblazen door een bom die gelegd zou zijn door twee ex-werknemers van de Union of Agrarian Work Committees (UAWC).

Sindsdien hebben onlangs zowel de kantoren van dit UAWC (dat onder meer subsidie van Nederland kreeg) als de ”Health Work Committees” (de naam zegt waar ze voor staan) ongewenst bezoek van de bezttingsmilitairen gehad. De kantoren van beide organisaties zijn daarna voor zes maanden op slot gegaan. Nu is het dus de beurt aan de organisatie Bisan en kreeg Defensie for Children – Palestine (dat ook door NGOP-Monitor en het CIDI) voor een PFLP-mantelorganisatie is uitgemaakt, een duidelijke waarschuwing. Zo reilt de bezetting dus. Al 54 jaar.