Global warming updates 02-08-2021

De hittegolf in Griekenland weet vooralsnog van geen wijken. Lokaal was het om 12 uur al 43 graden. In de loop van de middag kan de temperatuur oplopen tot 46 °C.

Extreme #heatwave over #Greece is already baking very fast today, locally near +43 °C at around noon! Much higher temperatures coming up this afternoon and tomorrow! Refer to the pinned post for forecast details. Extr wildfire threat! Maps: @meteonetwork / https://t.co/T3QKc4bnS1 pic.twitter.com/r249dyk13R — severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 2, 2021

Door de extreme hitte en al even extreme droogte is de kans op bosbranden heel groot. Voor vrijwel heel Griekenland geldt alarmfase rood. Autoriteiten roepen de bevolking op buiten geen vuur te gebruiken en zelfs geen smeulende sigaretten weg te gooien: het kleinste vonkje kan al een ramp veroorzaken. Tientallen mensen zijn in het ziekenhuis beland en honderden zijn dakloos omdat hun woning in vlammen is opgegaan.

Ook in Turkije is het raak. Bij bosbranden zijn tenminste 8 mensen om het leven. In Turkije zijn tenminste acht mensen om het leven gekomen. De beelden uit Turkije zijn nóg apocalyptischer dan die uit Griekenland:

Literally paradise on fire. Turkey's Marmaris coastline about an hour ago. pic.twitter.com/ALCIQr32jz — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) August 1, 2021

De branden braken vorige week woensdag uit. De meeste branden zijn inmiddels onder controle, maar er woeden nog zeker 8 grote bosbranden. Voor de bewoners van het getroffen gebied is het leed niet te overzien: net als in Griekenland zijn veel mensen huis en haard kwijt. Een kort (maar heftig) verslag vind je bij CNN.

Er is in Turkije veel kritiek op de allesbehalve effectieve reactie van de overheid. Blijkbaar heeft Erdoğan inmiddels besloten dat de aanval de beste verdediging is: in een reactie zegt de president een onderzoek in te zullen stellen naar de betrokkenheid van de PKK bij het ontstaan van de bosbranden. Of de Turken daarin trappen is natuurlijk een tweede: Erdo’s populariteit is niet meer wat het ooit was.

Voor nog wat doom gaan we naar Nigeria, waar de stad Lagos half juli te kampen kreeg met zware overstromingen:

Tussen maart en november wordt Lagos vaker getroffen door overstromingen, maar zó erg als dit keer is het nog nooit geweest.

Lagos ligt aan de Atlantische kust. De schattingen van het aantal inwoners lopen uiteen van 21 tot 24 miljoen. Lagos worstelt met een eroderende kustlijn die de stad kwetsbaar maakt voor overstromingen. Naast een stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering is zandwinning voor bouwprojecten een belangrijke oorzaak voor de erosie van de kustlijn. De situatie wordt nog verergerd door de snelle bevolkingstoename en een verouderde en ontoereikende infrastructuur. Experts waarschuwen dat de stad nog vóór het einde van deze eeuw onbewoonbaar wordt.

Uitgelichte afbeelding: By Jeanne Menjoulet from Paris, France – Climate change protesters march in Paris, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75947568