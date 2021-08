Ende Gelände blokkeert een van ‘s werelds belangrijkste waterwegen met kano’s

Activisten van klimaatcoalitie Ende Gelände blokkeerden zaterdag het Kieler Kanaal in Noord Duitsland. Met behulp van kano’s is een groep van ongeveer 20 activisten erin geslaagd het verkeer op een van de belangrijkste waterwegen ter wereld tot stilstand te brengen. De havens langs het Kieler Kanaal zijn belangrijke overslagpunten voor olie. Bijna een derde van de goederen die tussen de Noordzee en de Oostzee worden vervoerd, zijn producten of grondstoffen van de fossiele en chemische industrie. Een geplande, nieuwe Liquified Natural Gas (LNG) importterminal in Brunsbüttel zou dit aandeel aanzienlijk vergroten. Volgens de activisten is de actie bedoeld om het verband te onderstrepen tussen de fossiele industrie in Duitsland en de winningsgebieden in andere delen van de wereld, die via zeeroutes met elkaar verbonden zijn.

Esteban Servat, klimaatactivist uit Argentinië, geeft commentaar vanuit een van de kano’s: “In Duitsland wordt LNG gepromoot als transitiebrandstof. In Argentinië, het land waar ik vandaan kom, wordt het met bloed betaald. Er sterven daar mensen door de vervuiling als gevolg van gaswinning door fracking. Kinderen in de Argentijnse fracking-regio Vaca Muerta hebben drie keer zoveel kans om te sterven aan leukemie. De vervuiling van hele regio’s door de winning van gefrackt gas wordt veroorzaakt door dezelfde multinationals die het als vloeibaar gas naar Europa importeren en het hier verkopen als een schone oplossing voor de klimaatcrisis. Wij zeggen: schoon gas is een vieze leugen. Er moet een einde komen aan dit soort klimaatkolonialisme. Met onze kano’s snijden we vandaag een belangrijke neokoloniale handelsroute af.”

De activisten benadrukken dat gaswinning, vooral door fracking, niet alleen enorme schade toebrengt aan lokale gemeenschappen en ecosystemen in de winningsgebieden, maar ook de klimaatcrisis versnelt. Uit onderzoek blijkt dat bij de gasindustrie grote hoeveelheden methaan vrijkomen, een broeikasgas dat 87 keer krachtiger is dan CO2. Ende Gelände is van mening dat investeren in de geplande, nieuwe LNG importterminal leidt tot een zogenaamde gas lock-in: Om kosteneffectief te zijn, moet nieuwe infrastructuur tientallen jaren worden gebruikt, waardoor investeringen in hernieuwbare energie worden uitgesteld. “Fossiel gas is een versneller van de klimaatcrisis. We trekken hier vandaag de rode lijn voor nieuwe infrastructuur voor fossiel gas. Geen LNG importterminal in Brunsbüttel of ergens anders. We hebben een radicale systeemverandering nodig,” onderstreept Finn Blauer.

Voor hun actie heeft de groep zich laten inspireren door kano-acties getroffen inheemse gemeenschappen in andere delen van de wereld. De activisten zijn van plan hun blokkade zo lang mogelijk voort te zetten.

De actie maakt deel uit van de wereldwijde actiedagen tegen fracking op initiatief van “Shale Must Fall”, een internationale alliantie van klimaatactivisten. ‘Shale’ verwijst naar schaliegas dat gewonnen wordt via fracking.

De groep betoogt dat Duitsland en Europa zich opwerpen als klimaatbeschermers en fracking op eigen grondgebied niet toestaan, terwijl ze de hier gevestigde olie- en gasbedrijven tegelijkertijd toestaan te fracken in andere landen. Multinationals die fracken zijn bv Wintershall DEA (Duitsland), Shell (Nederland), Total (Frankrijk), BP (VK), Equinor (Noorwegen), Repsol (Spanje) en Eni (Italië). Duitsland subsidieert de bouw van de nieuwe LNG-terminal om fracked gas te importeren uit productiegebieden in andere delen van de wereld, en draagt op die manier bij aan de vernietiging van inheemse gebieden in Noord- en Zuid-Amerika.