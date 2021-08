Belarusische opposant opgehangen in Kiev

In een park in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, is een Wit-Russische activist dood gevonden. De man was gisteren als vermist opgegeven.

Het gaat om Vitali Sjisjov. Hij was het hoofd van een organisatie die gevluchte Wit-Russen helpt. Zijn partner had hem als vermist opgegeven nadat hij niet thuis was gekomen van een hardlooprondje. Een Wit-Russische journalist twitterde gisteren dat Sjisjov volgens vrienden de laatste tijd werd gevolgd.

Het lichaam van Sjisjov werd opgehangen gevonden in een park in Kiev, niet ver van zijn huis. Over de toedracht is nog niets bekend. Volgens de politie waren zijn telefoon en andere persoonlijke bezittingen verdwenen. De Oekraïense politie is een onderzoek begonnen. Alle scenario’s liggen open, ook dat er mogelijk sprake is van een moord die moet lijken op zelfmoord.