Pandemie eist recordaantal slachtoffers in Afrika

Het aantal sterfgevallen door covid in Afrika heeft vorige week een piek bereikt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In de week voor 1 augustus werden in Afrika 6400 sterfgevallen geregistreerd, een stijging met 2 procent tegenover de week daarvoor. Dat is de hoogste wekelijkse dodentol sinds het begin van de pandemie.

Meer dan de helft van de slachtoffers vielen in Zuid-Afrika en Tunesië (55 procent). Maar de sterfte neemt in vijftien landen toe. Met meer dan 172.000 doden is Afrika verantwoordelijk voor meer dan 4 procent van de 4,2 miljoen COVID-19-gerelateerde sterfgevallen die tot nu toe wereldwijd zijn geregistreerd.

Besmettingen

Het aantal covid-besmettingen is in dezelfde week met 19 procent gestegen tot meer dan 278.000. Zuid-Afrika was goed voor 29 procent van de gevallen. “Het is een trieste dag voor Afrika”, zegt Phionah Atuhebwe van de WHO in een reactie.

“De sterfgevallen hebben week na week een piek bereikt op het continent en na een lichte dip nemen ook de besmettingen met COVID-19 weer toe. De meest recente gegevens vertellen ons dat Afrika zich nog steeds op de top van de derde golf bevindt en meer gevallen registreert dan in enige eerdere piek. We kunnen niets als vanzelfsprekend beschouwen.”

Vaccins

Afrika heeft tot nu toe 91 miljoen vaccindoses ontvangen. Ongeveer 24 miljoen mensen – 1,7 procent van de Afrikaanse bevolking – zijn volledig gevaccineerd. Het continent heeft tegen eind september 183 miljoen extra doses nodig om 10 procent van de bevolking volledig te vaccineren en 729 miljoen extra doses tegen het einde van het jaar 1 op 3 Afrikanen in te enten.

“Na drie moeilijke maanden zien we positievere vooruitzichten op het gebied van vaccinverzendingen naar Afrika”, zegt Atuhebwe. “Onstabiele voorraden zijn de belangrijkste reden waarom de uitrol van de covid-19-vaccins in Afrika traag is verlopen, dus naarmate de verzendingen toenemen, is het van cruciaal belang dat Afrikaanse landen uitgebreide vaccinatiestrategieën invoeren om de meest kwetsbaren snel en efficiënt te beschermen.”