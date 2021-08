Demonstraties tegen illegale nederzetting bij Beita kosten een zevende leven

Het is weer vrijdag vandaag, dus werd er in Palestina op meerdere plaatsen gedemonstreerd. En daar bemoeien de Israeli’s zich dan mee. Met – zoals vaak – desastreuze gevolgen. Dit keer werd in de plaats Beita de 37-jarige Emad Ali Dweikat met scherp in de borst geschoten. Hij overleed in het Rafidiya ziekenhuis in Nablus. Emad Dweikat was vader van vier dochters en twee maanden geleden werd ook zijn eerste zoon geboren. Overigens werd nog een tweede man door scherpe munitie in hetzelfde dorp maar op een andere plek gewond door scherpe munitie, en waren er meerdere gewonden door zogenoemde ”rubberkogels” (met rubber overtrokken stalen kogels) en door traangas.



Dweikat was al het zevende dodelijke slachtoffer dit jaar van demonstraties in Beita. De demonstraties

zijn gericht tegen een “illegale” nederzetting (illegaal ook volgens de Israelische wet omdat hij niet is goedgekeurd door de overheid), die kolonisten in mei hebben opgezet nadat een schizofrene Palestijn uit de VS een jonge Israelische soldaat had gedood. De nederzetting ‘Givat Evyatar” is gevestigd op de heuvel Sbeih, en is na overleg met de regering “ontruimd”. De gebouwen zijn echter blijven staan. Zij zullen in de toekomst vermoedelijk weer worden bevolkt, bijvoorbeeld door nationalistische religieuze studenten. De regering moet echter eerst bepalen van wie de grond is, waarvan het dorp zegt dat het grond is die sinds mensheugenis eigendom is van Beita (en nog wat andere dorpen in de omgeving).



De dood van de vader van vijf kinderen kreeg een ietwat cynische bijklank omdat precies een dag eerder een delegatie van Europese diplomaten in bezet gebied een bezoek bracht aan Beita om hun sympathie te betuigen met de inwoners. Duidelijk is dat de EU-diplomaten door dit gebaar (dat ze dus beter vandaag, op de dag van de demonstraties, hadden kunnen uitvoeren) opnieuw de totale zinloosheid van hun actie en de leegheid onderstrepen van hun – ook bij deze gelegenheid gebezigde – uitlatingen als dat “nederzettingen in bezet gebied tegen het internationale recht zijn en een vredesovereenkomst bemoeilijken”. Israeli’s en Palestijnen zal het hoe dan ook worst zijn.

