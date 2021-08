Groot deel Republikeinen voorbij elke redding

Dat alhans moet de conclusie zijn als je de reacties ziet op een oproep van Mike Pence om je te laten vaccineren. Het hele covid-beleid is door Trump en de Republikeinen zodanig gepolitiseerd dat vaccineren voor veel Republikeinen zo ongeveer gelijk staat als je bekeren tot het Marxisme.



Bovendien staat datzelfde deel van de Republikeinen gewoonweg het afschaffen van de democratische rechtsstaat voor, want elke verkiezing die niet door de Republikeinen gewonnen wordt is vanaf november j.l. volgens hen per definitie illegitiem. Mensen die niet Republikeins stemmen moest liefst ook gewoon niet toegestaan worden te stemmen als het aan hen ligt. Mike Pence had volgens hen eenvoudigweg de verkiezingsuitslag niet moeten bevestigen in het Congres, iets waar de vice-president helemaal geen bevoegdheid toe heeft. Hij/zij leidt slechts de ceremonie van het bevestigen van de uitslag van de stemmen van het Kiescollege. Maar dat doet er allemaal niet toe voor deze gehersenspoelden, Mike Pence is een verrader die opgehangen had moeten worden. Wat Pence nog bij de Republikeinse partij doet, die immers nog steeds aan aanstichter Trump vasthoudt, is me een raadsel.



We kunnen dus concluderen dat er met dit deel van de Republikeinen volstrekt niet meer te praten valt, en waar het antivaxxers betreft heb je het over grofweg de helft ervan. Als het er nu op neer kwam dat ze zichzelf gevoeglijk uit de genenpool zouden verwijderen op die manier zou het nog niet zo erg zijn, maar je heb het over grofweg 100 miljoen mensen die zich niet willen laten vaccineren. Dat betekent wel zeer veel ruimte voor het virus om te muteren. En de deltavariant verspreidt zich ook via gevaccineerden en kan dus ook op die manier verder muteren, totdat we wellicht een variant krijgen waar de vaccins helemaal niet meer zo goed tegen beschermen.



De achterlijkheid van domrechts is nu dus een bedreiging voor de globale volksgezondheid geworden.

(Foto: D. Myles Cullen, Public domain, via Wikimedia)