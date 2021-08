Miljoenen hectare oerbos in Rusland gaan in vlammen op

In Rusland staat ruim 400 miljoen(!) hectare oerbos in brand. De rook van de branden is doorgedrongen tot Groenland. Een weersomslag is nog niet in zicht. De regio Jakoetsk in Siberië wordt het zwaarst getroffen door de bosbranden. Een kleine 3,4 miljoen hectare bos staat in brand. Diverse dorpen in de regio zijn in vlammen opgegaan.

Ook in andere regio’s is de situatie ernstig. De steden Krasnojarsk en Irkoetsk worden verduisterd door dikke, zwarte rookwolken. Het effect van de branden is tot ver buiten Rusland waar te nemen. In Ulan-Bator, de hoofdstad van Mongolië, is de luchtkwaliteit als gevolg van de branden nu zó laag dat ze risico’s oplevert voor de gezondheid. De rook is is doorgedrongen tot Groenland en de Noordpool.

Net als in Griekenland en Turkije wordt de situatie nog verergerd door de incompetentie en/of boosaardigheid (doorstrepen wat niet gewenst is) van de autoriteiten. Lokale en regionale autoriteiten hoeven in Rusland niet in te grijpen bij bosbranden als de kosten hoger zijn dan de schade die de branden veroorzaken of wanneer de branden geen bedreiging vormen voor bewoonde regio’s. In het dunbevolkte Siberië is dat natuurlijk vragen om problemen.

Not sure WORST IMPACT can be stopped- look on #Siberiafire #Russia – and account methane stored in permafrost, soon it will go up and all will stop on Planet as it was with dinosaurs 🦖 pic.twitter.com/vF0BzmQK8i — iLikeGreen 🌍 (@AntonBoym) August 10, 2021

