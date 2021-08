Gouverneur New York Andrew Cuomo treedt af

Ja, het kon ook niet anders. Als de drie voornaamste politieke leiders van de Democraten, president Joe Biden èn Nancy Pelosi èn Chuck Schumer zeggen dat je moet opstappen, dan is je positie onhoudbaar.



Nog afgezien daarvan; het gaat hier niet om vage geruchten, maar om de resultaten van een onderzoek onder leiding van Letitia James, de Attorney General – de minister van justitie – van de staat New York. Dit zijn geen grappen.



Het is echter een bittere pil om te slikken. Hoe goed vonden we hem per slot niet optreden als gouverneur gedurende de covid-crisis in New York? En op zich is het mogelijk dat hij dat heel goed deed en tegelijk een seksueel roofdier was.



De man moet gewoon aftreden, gezien wat een onderzoek op het hoogste niveau naar boven heeft gebracht.



De frustratie die je voelt is dat iemand als Cuomo, terecht, aangepakt wordt, maar iemand als Donald Trump, met tientallen van dergelijke beschuldigingen aan zijn adres, president kon worden, en nog steeds vrij rondloopt, zijn achterlijke ideeën spuiend.



Misschien is er van alles gaande binnen het Amerikaanse ministerie van justitie. Maar misschien ook niet. Ik ben er niet gerust op.



